Sony представила уникальные в своём роде слуховые аппараты CRE-C10

Сегодня произошло историческое событие — компания Sony, которую многие знают исключительно по смартфонам, фотоаппаратам и игровым консолям, официально представила миру первые в своём роде слуховые аппараты CRE-C10. Главная особенность устройства в том, что человеку не нужен рецепт для того, чтобы использовать подобное устройство, так как гаджет более универсальный и предоставляет возможность слабослышащим людям получить возможность слышать звуки окружающего мира. Ничего подобного на рынке нет, так как у большинства слуховых аппаратов множество особенностей и характеристик, основываясь на которых пользователь выбирает себе подходящую модель. И, конечно, это делает определённые варианты слуховых аппаратов слишком дорогими, тогда как Sony попыталась сделать устройство доступнее.

Соответственно, модель CRE-C10 будет продаваться всего за 1000 долларов — многим может показаться, что это дорого, но на самом деле слуховые аппараты и так достаточно дорогие, это не тот случай, когда можно купить новинку за пару сотен долларов. Но в случае с CRE-C10 пользователю не нужно посещать специалистов для получения рецепта или переживать о том, что гаджет ему может не подойти — устройство более универсальное, оно было разработано при поддержке специалистов из этой области и предоставляет возможность без труда сделать жизнь слабослышащего человека более комфортной. Круто, что этим занимаются такие крупные компании, ведь ниша явно не очень прибыльная.