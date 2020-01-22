Sony представит флагманский смартфон с процессором Snapdragon 865

Компания Sony объявила об анонсе нового смартфона на выставке MWC 2020. Теперь же в социальных сетях появились подробности новинки.

Смартфон станет первым устройством производителя с поддержкой сети пятого поколения (5G). Смартфону приписывают топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865. Ещё смартфон оснастят 4K HDR OLED экраном на 6.6 дюймов.

Новинке также приписывают основную квадро-камеру с главным сенсором на 48 или 64 Мп, которую будет дополнят 12 Мп телеобъектив, 12 Мп ширик и сенсор глубины ToF. Основная камера по слухам будет поддерживать запись видео в 8К разрешений.

Сколько будет стоить новинка и когда будет продаваться, пока что информации нет.