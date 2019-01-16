Sony представит новую линейку Xperia 25 февраля на MWC 2019

Компания Sony начала рассылать приглашения на пресс конференцию MWC 2019, которая состоится 25 февраля.

Самым ожидаемым анонсом Sony на MWC 2019 станет ее следующий флагман. Скорее всего, Xperia XZ4 дебютирует с массивным 6,5-дюймовым дисплеем 21:9, который сочетается со стеклянным корпусом и тройной камерой на задней панели. Внутри Qualcomm Snapdragon 855, вместе с 256 ГБ памяти, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, батареей емкостью 3900 мАч и Android 9 Pie.

Этот смартфон может сопровождаться Xperia L3, Xperia XA3 и Xperia XA3 Ultra, которые будут выступать в качестве последних предложений Sony начального и среднего уровня. Что касается Sony Xperia XZ4 Compact, то ждать появления этого смартфона, похоже, не стоит. Вице-президент Sony по маркетингу, Дон Меса, заявил, что в последнее время пользователи хотят получить всё большее пространства для контента. Правда, потом он добавил, что "всегда есть место для разных размеров". Поэтому судьба компактного, но мощного Xperia XZ4 Compact пака неизвестна.