Sony приостанавливает обновление Android 10 для XZ3 и XZ2

Пользователи, которые имеют на руках смартфоны Xperia XZ3 и XZ2, после обновления ОС Android 10 столкнулись с многочисленными проблемами. В связи с этим Sony, приостановила развертывание обновления для моделей до 10-ой версии Android.

Владельцы жалуются на проблемы с ускоренной зарядкой батареи, снижением производительности сканера отпечатка пальцев и еще множество причин. Отзывчивость интерфейса ухудшилось, работа системы замедлилась, некоторые приложения отказывались работать.

Приложения Google и Карты вовсе остановились на процессе обновления. Перезагрузка смартфона частично решает проблему. Жалобы от пользователей до сих пор приходят в технический отдел компании.