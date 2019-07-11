Sony работает над гибким смартфоном

Несколько производителей смартфонов в настоящее время находятся в гонке, чтобы быстрее выпустить первый успешный складной смартфон на рынке. Но Sony не проявляет особого интереса к технологиям. Тем не менее, японский гигант электроники работает над гибким смартфоном. Эта технология идет на шаг дальше, чем у обычного складного смартфона, но технология не совсем новая.

Слух был объявлен через твит Макса Дж. В твиттере он также рассказывает о свойствах прототипа. Смартфон будет использовать SM 7250 в качестве SoC, экран LG, аккумулятор емкостью 3220 мАч, камера с 10-кратным зумом и дизайн Nautilus. В окончательной версии будут использоваться Snapdragon 855 и модем Qualcomm X50. Наконец, устройство должно появиться на рынке в декабре этого года или в начале 2020 года.