Sony работает над гибким смартфоном

2019-07-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Sony ; [17]
Несколько производителей смартфонов в настоящее время находятся в гонке, чтобы быстрее выпустить первый успешный складной смартфон на рынке. Но Sony не проявляет особого интереса к технологиям. Тем не менее, японский гигант электроники работает над гибким смартфоном. Эта технология идет на шаг дальше, чем у обычного складного смартфона, но технология не совсем новая.

Слух был объявлен через твит Макса Дж. В твиттере он также рассказывает о свойствах прототипа. Смартфон будет использовать SM 7250 в качестве SoC, экран LG, аккумулятор емкостью 3220 мАч, камера с 10-кратным зумом и дизайн Nautilus.

В окончательной версии будут использоваться Snapdragon 855 и модем Qualcomm X50. Наконец, устройство должно появиться на рынке в декабре этого года или в начале 2020 года.

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