Sony работает над раскладным смартфоном

У складных смартфонов были свои проблемы, но это не мешает компаниям использовать нестандартные формы корпуса. Одной из них является Sony, которые работают на телефоне с раскладным дисплеем. Технология рулонных дисплеев - это то, что мы видели в телевизорах от LG и Samsung. По словам Макса J из AllAboutSamsung , Sony работает над прототипом версии телефона, который оснащен механизмом прокрутки на одном конце, с которого разворачивается экран, подобно устройству Samsung. Макс Дж. Добавляет, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 855 и оснащено модемом X50, то есть будет поддерживать 5G. Говорят, что он также имеет батарею емкостью 3230 мАч и камеру с 10-кратным зумом.

Мы можем узнать больше на берлинском мероприятии IFA, которое начинается 6 сентября. После того, как рецензенты обнаружили, что их блоки Galaxy Fold ломаются, Samsung отложила дату выпуска устройства. Дата перезапуска не установлена, но официальное объявление ожидается в ближайшее время. Mate X от Huawei, тем временем, также был отложен, чтобы избежать любых проблем в стиле Galaxy Fold.