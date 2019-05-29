Sony работает над складным смартфоном Xperia F 5G

В сети появилась информация, что японский производитель Sony работает над свои первым складным смартфоном.

Согласно утечке, аппарат получил OLED-дисплей производства Samsung с необычным соотношением сторон 21:18. У актуального флагманского смартфона Xperia 1 этот показатель составляет 21:9, а значит новинка, по сути, аналогична двум таким устройствам.

Исходя из названия смартфона (Xperia F 5G), он, как и Huawei Mate X, получит поддержку сети пятого поколения. Аппарат, если верить утечке, представят в 2020 году вместе с игровой консолью Sony PlayStation 5 (PS5). Других подробностей о новинке пока нет.