Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами

Nokia 9 PureView в настоящее время имеет самое большое количество камер на задней панели, в общей сложности пять. Но если верить новой утечке, Sony может вскоре сделать еще один шаг вперед. Компания в настоящее время разрабатывает новый смартфон Xperia, который будет иметь колоссальные шесть задних камер. На данный момент неясно, как они будут расположены - сопровождающий рендер - просто макет. Но ожидается, что они будут идти в сопровождении с еще двумя датчиками спереди. Предположительно, будет основной датчик, сопровождаемый широкоугольной камерой.

Точные детали планов Sony остаются загадкой, но устройство, вероятно, будет включать телеобъектив, сопровождаемый сверхширокоугольной альтернативой. Учитывая недавнюю популярность датчиков времени пролета, один из них может быть кандидатом на установку, тогда как остальные два могут быть монохромными датчиками для улучшения детализации в условиях низкой освещенности. Новый смартфон Sony находится на ранних стадиях разработки, поэтому дизайн передней панели также остается неясным. Тем не менее, хранилище и оперативная память, скорее всего, будут 128 и 8 ГБ. Спецификации количества камер означает, что устройство, является будущим флагманом и может появиться в конце 2019 или начале 2020 года.