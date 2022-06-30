Sony разработала игровые мониторы линейки InZone для PlayStation 5

Компания Sony анонсировала свою первую линейку мониторов InZone разработанных для консоли PlayStation 5. Цена InZone M9 составляет 900 долларов, версия InZone M3 оценена в 530 долларов.

InZone M9 — это 27-дюймовый монитор 4K с частотой обновления 144 Гц с портом HDMI 2.1. Новинка обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3 и предлагает сертификацию DisplayHDR 600. Он также поддерживает технологию VRR и NVIDIA G-Sync.

Монитор InZone M3 также имеет 27-дюймовую панель, но с разрешением Full HD. Частота кадров в данном случае выше и составляет 240 Гц. Он поддерживает VRR и покрывает 99% цветового пространства sRGB. Что касается дизайна, обе модели идентичны. Когда будут доступны мониторы не сообщается.