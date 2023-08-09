Sony сильно пострадала от падения продаж будущих iPhone

Все смартфоны Apple на текущий момент оснащены датчиками изображения от компании Sony, так что японский производитель камер на самом деле очень сильно зависит от того, сколько американский гигант продаёт смартфонов на рынке. И в этом направлении есть достаточно плохие новости — спрос на смартфоны замедляется как по всему миру, так и, что немаловажно, в Китае, да и в США ситуация тоже неутешительная, так что Apple сообщила о снижении глобальных поставок на 2 процента в отчёте о прибылях за третий квартал 2023 года. Если Apple не сможет продать больше iPhone за один квартал, это также отразится на партнёрах производителя — таких как Sony. Дело в том, что если Sony будет производить меньше датчиков изображения для своего крупнейшего клиента, то её прибыль должна существенно упасть.

Поскольку iPhone приносят наибольший доход для Apple, рост компании зависит от успеха новой линейки смартфонов, так как остальные ответвления производителя приносят несравнимо меньше дохода. И согласно разным оценкам, объём поставок iPhone 15 составит от 80 до 87 миллионов в этом году, тогда как в прошлом году было продано более 94 миллионов смартфонов. Это значит, что в теории компания Sony потеряет до 15 миллионов проданных чипов, а это просто огромная недостача прибыли, потому что других крупных заказчиков у Sony не так уж много. Будем надеяться, что это не навредит бизнесу японского гиганта, потому что на текущий момент у него и так всё ужасно с рынком смартфонов и планшетов.
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