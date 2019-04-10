Sony создала колоссальный 16K экран, который в три раза выше жирафа

Компания Sony представила свой 16K экран, который имеет длину 19,2 метра и высоту 5,4 метра. Он равен высоте трех взрослых жирафов, а по длине сопоставим с лондонским двухэтажным автобусом. Устройство имеет 132,7 МП, то есть в 16 раз больше в качестве дисплея 4K, и в 64 раза больше, чем в обычном Full HD дисплее. Он установлен в новом исследовательском центре японской косметической группы Shiseido, в городе Йокогама, Япония.

Новая «суперразмерная» установка фактически была создана из нескольких модульных панелей, но поскольку они не имеют рамок, их можно соединять без видимых зазоров, создавая впечатление единого экрана. Sony называет технологию «Crystal LED», которая является ее фирменным знаком для технологии микро-светодиодных дисплеев. Инновация не требует подсветки, но намного ярче, чем OLED экраны, в то же время обеспечивая схожий глубокий черный цвет. В настоящее время высокие производственные затраты делают его слишком дорогим для широкого использования.