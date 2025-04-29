Sony создаст новую компанию для производства мобильных камер

Судя по новой информации от западных изданий, компания Sony Group может выделить своё полупроводниковое подразделение в отдельную компанию. По данным источников, знакомых с ситуацией, японская корпорация рассматривает возможность передачи основной части бизнеса по производству чипов акционерам, оставив за собой миноритарную долю после реорганизации. Решение может быть принято уже в этом году, однако обсуждения всё ещё продолжаются — особенно с учётом нестабильности рынков на фоне новых торговых пошлин. Идея отделения бизнеса исходит от миллиардера-инвестора Дэна Лоэба, который уже давно призывает Sony к подобным шагам для повышения акционерной стоимости. Ранее компания активно сопротивлялась подобным предложениям, но в 2020 году начала пересматривать позицию, продав свои активы в США.

Полупроводниковое подразделение Sony занимается производством сенсоров для камер, которые используются в смартфонах от Apple, Google и Xiaomi. За прошлый финансовый год направление принесло около 1,7 трлн иен (примерно 12 миллиардов долларов), но пока неясно, будет ли всё подразделение преобразовано в отдельную структуру. По данным Bloomberg, рост выручки от бизнеса, связанного с изображениями и сенсорами, замедлился — с 25% до чуть более 10%. На этом фоне игровые и музыкальные направления Sony продолжают демонстрировать высокие показатели — рост операционной прибыли в играх достигла 37%, а в музыкальном сегменте — целых 28% по итогам последнего квартала прошлого года.