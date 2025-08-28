Sony вернула Xperia 1 VII в продажу

В начале июня компания Sony выпустила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII, но почти сразу столкнулась с негативными отзывами покупателей. Владельцы устройства жаловались на случайные перезагрузки, внезапные отключения и даже отсутствие возможности включить смартфон. После приостановки продаж по всему миру и проведения расследования компания в июле объявила о программе замены — всем покупателям предоставлялись исправленные устройства. Причиной неполадок оказалась неисправная плата, и новые партии смартфонов начали производиться уже с устранённой проблемой. Несколько дней назад стало известно, что продажи Xperia 1 VII возобновляются в Европе, а теперь Sony подтвердила то же самое и для Японии, отметив меры, которые должны исключить подобные ситуации в будущем.

В официальном заявлении компания принесла извинения за доставленные неудобства и за задержки с получением заменённых устройств некоторыми клиентами. Sony пообещала усилить систему контроля качества Xperia, внедрив новый механизм управления, который предусматривает проверку и оценку рисков, влияющих на качество в процессе производства. Эта система уже применяется к исправленным партиям Xperia 1 VII и к устройствам, которые вновь поступают на рынок. В дальнейшем её будут использовать для всех будущих моделей Xperia. Кроме того, покупатели, которые купили Xperia 1 VII до 4 июля, по-прежнему имеют право на бесплатную замену дефектного смартфона у официального продавца.
