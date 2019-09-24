Sony выпускает плеер Walkman в стиле ретро к своему 40-летию

2019-09-24, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Walkman NW-A100TPS; [25]
К 40-летию Walkman, Sony выпустила специальную версию плеера с современными функциями. Он получает 3,6-дюймовый экран с Android, с поддержкой большого количества определенных музыкальных форматов.

Новый NW-A100TPS выполнен в стиле самого первого Walkman - TPS-L2. Оригинальный дизайн окружен синим клапаном, но за ним находится современный HD-экран с сенсорным экраном. Наушники могут быть подключены к порту 3,5 мм, где возможна цифровая шумоподавление.

Внизу находится разъем USB-C для зарядки аккумулятора. В дополнение к 16 ГБ памяти есть слот micro-sdxc, он имеет Bluetooth 5.0 и NFC. Внутренне он работает на Android 9.0. Звуковые форматы, которые он может обрабатывать, включают в себя аудио высокого разрешения, DSD и 32-битный звук 384 кГц pcm. Он также поддерживает ldac, AptX HD и MQA аудио. Он будет доступен с ноября за 440 евро.

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