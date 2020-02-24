Sony заключила контракт с ZEISS

Ранее компания Sony сотрудничала с производителем линз ZEISS только на рынке зеркальных камер, получая объективы качественные и прочие нужные элементы. Теперь компании Sony и ZEISS решили заключить новый договор о партнерстве, в ходе которого производитель линз будет поставлять оптику не только для камер, но и для смартфонов. Например, недавно компания Sony показала свой новый смартфон флагманского уровня, у которого имеется целая система новых линз, которые в корне отличаются от того, что есть у других производителей. Конечно, преимущество довольно слабое на самом деле, но если вы хотите снимать и получать максимальное качество картинки, то лучше обратить внимание именно на новый флагман японской компании, так как он очень крутой.