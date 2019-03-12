Сoolicool продают Elephone A6 Mini со скидкой

Мы постоянно рассказываем вам про интересные акции, которые позволяют получить крутое устройство за совершенно небольшую сумму денег. Сейчас на сайте Сoolicool проходит шикарная акция, в ходе которой вы можете купить смартфон Elephone A6 Mini за 99 долларов. Стоит отметить, что когда акция закончится, а случится это 18 марта, цена вернется на прежний уровень в 119 долларов. Так что если вы хотели получить крутой продукт и думали над тем, где бы купить себе хороший смартфон, то самое время посмотреть на эту новинку. За свои деньги устройство просто шикарное, удобное и, что самое важное, производительное. Конечно, это не флагман и за такие деньги получить что-то более мощное у вас точно не получится, но ведь и не всем нужны флагманы.