Состоялся анонс ПК-корпуса MasterCase H500P Mesh White. Новинка получит многоцветную RGB-подсветку. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX или E-ATX, а также имеются два посадочных места для накопителей формата 3,5, 2,5 дюйма и ещё два места для 2,5-дюймовых устройств. Габаритные размеры устройства составляют: 544 * 242 * 542 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона. Стоимость устройства MasterCase H500P Mesh White составит около 160 евро.