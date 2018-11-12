Состоялся анонс защищенного смартфона DOOGEE S80 с большим 5,99-дюймовым дисплеем

Компания DOOGEE анонсировала защищенный смартфон S80. Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Сердцем устройства стал процессор MediaTek Helio P23 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт. Двойная основная камера Doogee S80 состоит из главного модуля Sony IMX363 на 12 мегапикселей и вспомогательного с разрешением 5 Мп. Фронтальная камера — одиночная, на 16 мегапикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 10080 мАч. Сообщается, что с 11 по 26 ноября новинку можно предзаказать по специальной цене 379,99 долларов.