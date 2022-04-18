Состоялся дебют 65-дюймового телевизора Oppo TV K9x

Сегодня в Китае состоялась премьера недорогого, но большого телевизора Oppo K9x. Новинка с диагональю 65 дюймов оценивается в 2 195 юаней (около 345 долларов). Новый телевизор имеет 4K разрешение с частотой обновления экрана 60 Гц. Охват цветового пространства NTSC заявлен на уровне 70%, значение DeltaE менее 2 единиц, максимальная яркость 280 кд/м2. Другие особенности модели включают SoC MediaTek с четырехъядерным процессором, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, стереодинамики мощностью 20 Вт и поддержку Dolby Sound. Новинка работает под управлением операционной системы ColorOS TV.

Oppo TV K9x 65 дюймов уже доступен для предварительного заказа и официально поступит в продажу 28 апреля.