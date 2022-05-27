Состоялся дебют умных часов Amazfit T-Rex 2

Huami официально представила умные часы T-Rex 2. Устройство способно работать при температуре до -30°С, а также часы можно погружать в воду (10 АТМ, с часами можно плавать). Также есть встроенный компас, барометр, высотомер и GPS-приемник (с поддержкой Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS).

В часах Amazfit T-Rex 2 используется аккумуляторная батарея емкостью 500 мАч, заявленная автономность достигает 24 дней. Часы оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма.

Amazfit T-Rex 2 поддерживает 150 спортивных режимов, шестиканальный оптический датчик BioTracker 3.0 PPG собственной разработки поддерживает сердечный ритм и концентрацию кислорода в крови. Есть системы контроля сна и стресса.

Новинка поступит в продажу в Китае 31 мая по цене 1 506 юаней (225 долларов) в черном и зеленом цветовом исполнении.
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