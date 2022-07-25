Состоялся дебют защищенного смартфона DOOGEE S89 Pro

DOOGEE выпустила новый защищенный смартфон S89 Pro. Смартфон получил батарею емкостью 12 000 мАч и поставляется с быстрым зарядным устройством на 65 Вт. Блок камеры украшен светящимися светодиодами.

Смартфон как и полагается, соответствует степени защиты IP68 и IP69K S89 Pro, он выдерживает полное погружение в воду, а также соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Новинка оснащена 6,3 дюймовым экраном с разрешением FullHD+. Основан смартфон на мобильной платформе MediaTek Helio P90 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Также есть поддержка карт памяти до 512 ГБ.

Что касается камеры, DOOGEE S89 Pro имеет основной датчик Sony на 64 Мп и дополняется камерой ночного видения на 20 Мп и широкоугольной камерой на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Работает модель на операционной системе Android 12, а также есть NFC. Продается DOOGEE S89 Pro за 239 долларов.
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