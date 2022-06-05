Состоялся глобальный анонс смартфона Tecno Spark 9 Pro

Компания Tecno представила на мировом рынке новый смартфон под названием Tecno Spark 9 Pro. Новинка пришла на смену прошлогодней модели Tecno 8 Pro.

Смартфон имеет двухцветную заднюю панель и систему камер из трех объективов состоящая 50-мп основного датчика, 2-мп датчика глубины и 2-мп AI-объектива. На передней панели устройства находится 32-мп селфи-камера. На боковой грани находится кнопка питания и кнопки регулировки громкости. Tecno Spark 9 Pro получил 6,6-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD+ (1080p) и частотой обновления 90 Гц.

За производительность отвечает мобильная платформа MediaTek Helio G85 с графическим процессором Mali G52. Доступна комплектация с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство работает на базе Android 12 HiOS 8.6 и оснащено большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Смартфон представлен в цветах Quantum Black, Burano Blue, Holy White и Hacker Storm. Цена новинки не раскрыта.
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