Состоялся официальный пресс-релиз игровой гарнитуры Trust Gaming GXT 488 Forze Gaming

Состоялся пресс-релиз игровой гарнитуры GXT 488 Forze Gaming от Trust Gaming, разработанная исключительно для приставки PlayStation4. Игровая гарнитура имеет стильный дизайн и обеспечивает качественное звучание.

50-мм динамики выдают высокие частоты и басы. В игровых дисциплинах игрок получит преимущество перед другими, так как будет слышать приближающего противника.

Регулируемое оголовье позволит играть с комфортом даже во время самых продолжительных игровых сессий. Амбушюры изготовлены из мягкой ткани (кожзам). Стильная гарнитура поставляется в трех вариантах: черный, синий и серый.

Нейлоновый кабель длиной 1,2 м подключается к беспроводному контроллеру DUALSHOCK 4. Громкость наушников регулируется с помощью встроенного пульта. Гибкий микрофон имеет складную конструкцию. Диапазон частот наушников составляет 20-20000 Гц. Чувствительность 115 дБ. Гарнитура GXT 488 Forze Gaming от Trust Gaming будет продаваться исключительно в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, Индии и России.