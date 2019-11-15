Состоялся российский релиз смартфона Vivo Y19

2019-11-15, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Y19; [73]
Компания Vivo объявила о российском выходе смартфона Y19.

Напомним, что смартфон оснащается платформой MediaTek Helio P65, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, дактилоскопическим сенсором на задней панели, основной тройной камерой с модулями на 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Устройство доступно в двух цветах: черном и белом. Его цена составляет 14990 рублей. Также, если купить новинку в официальном магазине Vivo, вы получите наушники Marshall Major III в подарок.


Комментарии и отзывы Y19
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