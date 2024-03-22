Сотрудник почты украл в Канаде почти тысячу iPhone

Орвилл работал в должности руководителя на этом месте более десяти лет, и, по-видимому, он воровал, а затем продавал продукцию на платформе Kijiji, местной платформе Канады для покупки и продажи на потребительском уровне (чаще всего она используется для продажи бывших в употреблении вещей). Вся эта история стала известна после того, как UPS решила выяснить, почему из склада в Уиннипеге пропало множество смартфонов компании Apple. UPS установила видеокамеры наблюдения (странно, что их не было ранее) и в ходе расследования было обнаружено, что Белтрано действительно крал продукцию Apple с палет в складе, которые изначально должны были быть отправлены в Онтарио. По данным журналистов, Белтрано украл 120 единиц iPhone всего за один день в начале этого года в январе. Теперь его отправят в тюрьму.