Сотрудник почты украл в Канаде почти тысячу iPhone

Продукция компании Apple всегда была очень прибыльной из-за того, что спрос всегда высокий, плюс даже со временем гаджеты производителя не сильно теряли в стоимости. Из-за этого вы, вероятно, слышали о различных кражах и ограбления, связанных с магазинами компании Apple в прошлом. Но теперь у нас есть новая история — западными журналистами сообщается, что бывший работник UPS (почтовая служба) был обвинён в краже продукции Apple на сумму более миллиона долларов из склада в Канаде. Согласно данным изданий Global News и Winnipeg Free Press в Канаде, бывший сотрудник UPS по имени Орвилл Белтрано обвиняется в краже примерно 866 устройств компании Apple со склада.

Орвилл работал в должности руководителя на этом месте более десяти лет, и, по-видимому, он воровал, а затем продавал продукцию на платформе Kijiji, местной платформе Канады для покупки и продажи на потребительском уровне (чаще всего она используется для продажи бывших в употреблении вещей). Вся эта история стала известна после того, как UPS решила выяснить, почему из склада в Уиннипеге пропало множество смартфонов компании Apple. UPS установила видеокамеры наблюдения (странно, что их не было ранее) и в ходе расследования было обнаружено, что Белтрано действительно крал продукцию Apple с палет в складе, которые изначально должны были быть отправлены в Онтарио. По данным журналистов, Белтрано украл 120 единиц iPhone всего за один день в начале этого года в январе. Теперь его отправят в тюрьму.