Советы по покупке телевизора в 2019 году

Ни для кого не является секретом, что современный рынок телевизоров перенасыщен самыми различными моделями. Если до 2014 года многие могли себе позволить приобрести любой телевизор, то после обвала курса отечественной валюты и наступления 2019 года немногие могут похвастаться наличием денег на любой телевизор. Именно поэтому мы в данной заметке представим советы по покупке телевизора в текущем году. В качестве источника знаний мы будем использовать форум о телевизорах расположенный по адресу https://tv-vybor.ru/forum/

Во-первых, не ориентируйтесь исключительно на производителя. Одно поколение убеждено что нет ничего лучше и надежней чем Sony, Panasonic, другое поколение убеждено, что нет ничего лучше, чем Samsung, LG, а третье сообщит: "Зачем переплачивать когда есть Honor от Huawei?" Современный рынок таков, что имеет значение лишь:

- функциональность,

- цена,

- обеспечение гарантии.

Как правило, если телевизор отработает свой гарантийный период, то ничего плохого с ним уже затем не случится.

Во-вторых, весь рынок телевизоров можно разделить на три крупные категории. Во-первых, это традиционный жидкокристаллические панели, OLED панели и новые QLED панели. ЖК-панели (LCD) отличаются между собой типом подсветки, наличием искривления экрана и т.д. В то время как новые OLED телевизоры уже начали вытесняться QLED решениями. Последние очень дорогие, OLED-панели дорогие, а ЖК матрицы вполне доступны. Поэтому при ограниченном объеме финансов выбирайте проверенные временем LCD решения. OLED решения дороже и имеют свои некоторые минусы перед дорогими LCD-решениями. К примеру, это выгорание экрана от статистического изображения или недостаточная яркость.

В-третьих, тщательно выбирайте где можно купить понравившуюся модель телевизора по минимальной цене. Связано это с тем, что большинству производителей неинтересно где вы купили их продукцию, главное чтоб был чек и отметка о покупке - далее их официальный сервисный центр сам займется вопросами обеспечения гарантии. Поэтому вы можете купить телевизор из Финляндии через интернет-магазин tv-vybor.ru по более доступной цене, чем в ваших магазинах и за меньшие деньги получить продукт европейского качества.

Правильный подход к выбору телевизора станет залогом комфортной эксплуатации в течение длительного времени. Сейчас пользователям доступен большой выбор среди моделей разного ценового сегмента. Диагональ, оснащение, дополнительные функции и компания производитель. Все это базовые параметры при выборе телевизора.