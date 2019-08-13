Советы по покупке телевизора в 2019 году

2019-08-13, Автор - Айдар Ибрагимов; [84]

Ни для кого не является секретом, что современный рынок телевизоров перенасыщен самыми различными моделями. Если до 2014 года многие могли себе позволить приобрести любой телевизор, то после обвала курса отечественной валюты и наступления 2019 года немногие могут похвастаться наличием денег на любой телевизор. Именно поэтому мы в данной заметке представим советы по покупке телевизора в текущем году. В качестве источника знаний мы будем использовать форум о телевизорах расположенный по адресу https://tv-vybor.ru/forum/

Во-первых, не ориентируйтесь исключительно на производителя. Одно поколение убеждено что нет ничего лучше и надежней чем Sony, Panasonic, другое поколение убеждено, что нет ничего лучше, чем Samsung, LG, а третье сообщит: "Зачем переплачивать когда есть Honor от Huawei?" Современный рынок таков, что имеет значение лишь:

- функциональность,

- цена,

- обеспечение гарантии.

Как правило, если телевизор отработает свой гарантийный период, то ничего плохого с ним уже затем не случится.

Во-вторых, весь рынок телевизоров можно разделить на три крупные категории. Во-первых, это традиционный жидкокристаллические панели, OLED панели и новые QLED панели. ЖК-панели (LCD) отличаются между собой типом подсветки, наличием искривления экрана и т.д. В то время как новые OLED телевизоры уже начали вытесняться QLED решениями. Последние очень дорогие, OLED-панели дорогие, а ЖК матрицы вполне доступны. Поэтому при ограниченном объеме финансов выбирайте проверенные временем LCD решения. OLED решения дороже и имеют свои некоторые минусы перед дорогими LCD-решениями. К примеру, это выгорание экрана от статистического изображения или недостаточная яркость.

В-третьих, тщательно выбирайте где можно купить понравившуюся модель телевизора по минимальной цене. Связано это с тем, что большинству производителей неинтересно где вы купили их продукцию, главное чтоб был чек и отметка о покупке - далее их официальный сервисный центр сам займется вопросами обеспечения гарантии. Поэтому вы можете купить телевизор из Финляндии через интернет-магазин tv-vybor.ru по более доступной цене, чем в ваших магазинах и за меньшие деньги получить продукт европейского качества.

Правильный подход к выбору телевизора станет залогом комфортной эксплуатации в течение длительного времени. Сейчас пользователям доступен большой выбор среди моделей разного ценового сегмента. Диагональ, оснащение, дополнительные функции и компания производитель. Все это базовые параметры при выборе телевизора.

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