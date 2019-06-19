Современная модель Realme X

Восьмиядерный процессор Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточно производительности, чтобы не задумываться о скорости запуска приложений. Для хранения мультимедийных файлов гаджет оснащен встроенным накопителем на 64 ГБ. Двойная камера состоит из основного сенсора на 48 Мп и 5-мегапиксельного датчика глубины для улучшения съемки в портретном режиме. За автономность аппарата отвечает аккумулятор на 3765 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0, сокращающей время нахождения устройства у розетки.AMOLED-экран Realme X диагональю 6,53 дюйма с разрешением Full HD+ и тонкими рамками не содержит вырезов и отверстий, отвлекающих от просмотра полноэкранного контента. Селфи-камера смартфона на выдвижном механизме показывается только в тот момент, когда она потребуется и не занимает лишнего места. Сканер отпечатков разместился под дисплеем — для разблокировки не придется нащупывать его пальцем на задней крышке.