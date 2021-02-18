Создан первый вирус для новых ноутбуков Apple

Только что было обнаружено первое вредоносное ПО, которое было специально разработано для нового чипа M1 от Apple. Это указывает на то, что создатели вредоносных программ сейчас начинают адаптировать свое вредоносное ПО для нового поколения компьютеров Mac на базе ARM. Согласно отчету, опубликованному исследователем безопасности Mac Патриком Уордлом (Via MacRumors), новая вредоносная программа была адаптирована и перекомпилирована для работы на чипе M1. Уордл обнаружил, что это первая известная нативная вредоносная программа M1 в виде расширения для рекламного ПО Safari. Первоначально оно было сделано для работы на чипах Intel x86. Вредоносное расширение называется «GoSearch22» и является известным членом семейства рекламного ПО для Mac «Pirrit».