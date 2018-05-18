Специалисты DxOMark оценили камеру Asus ZenFone 5

Специалисты DxOMark протестировали камеры двух новых смартфонов: Asus ZenFone 5 и Samsung Galaxy A8 (2018). Последний получил итоговые 79 баллов, что чуть меньше Galaxy S6 edge, вышедшего в далеком 2015 году. Asus ZenFone 5 набрал 90 баллов, что ставит его на одну ступеньку с HTC U11 и Google Pixel. Отдельно за фото китайский аппарат получил 93 балла, что даже больше, чем у вышеназванных устройств. Эксперты отдельно похвалили камеру смартфона за правильную цветопередачу и экспозицию даже при плохом освещении.

Напомним, что Asus ZenFone 5 оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2264:1080 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D) и 95,4% охватом цветового пространства NTSC, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12 Мп двойной основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, двумя громкоговорителями и звуковой подсистемой с поддержкой представления 192 кГц/24 бита и DTS Headphone:X (объемный звук 7.1), а также аккумулятором на 3300 мАч. В качестве операционной системы используется Android 8 Oreo с фирменной оболочкой ZenUI 5.0.