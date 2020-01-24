Специалисты DxOMark оценили камеру iPhone 11.

Специалисты DxOMark к плюсам камеры отнесли следующие показатели: это яркие цвета, хорошую детализацию, точную и стабильную экспозицию, а также хорошую стабилизацию и широкий динамический диапазон при съемке видео. К минусам отнесли: низкое качество при использовании зума и скачки автофокуса на видео.

Специалисты DxOMark поставили iPhone 11 109 баллов. За фото поставили 112 баллов, а за видео поставили 101 бал.

Apple iPhone 11 занял в рейтинге 17 строчку.