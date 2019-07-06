Специалисты DxOMark протестировали камеру смартфона Samsung Galaxy A50

Несмотря на то, что среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A50 продаётся уже давно, специалисты DxOMark добрались до него только сейчас.

Смартфон набрал по фото возможностям 85 баллов, а за видео ему поставили 79. В целом, весь тест оценили в 83 балла. Это неплохой результат для устройства среднего уровня. Такое же количество очков набирает прошлогодний флагман LG G7 ThinQ и iPhone 7 трёхлетней давности.

Положительными сторонами камеры специалисты отметили хорошую цветопередачу, широкий динамический диапазон, неплохую экспозицию и баланс белого. Из минусов — плохое качество фото в условиях недостаточной освещенности, низкий уровень детализации снимков, скорость и точность фокусировки, а также оттенки зеленого и розового цветов. Напомним, в Galaxy A50 установлен тройной модуль на 25 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Первый сенсор — основной, второй — широкоугольный объектив, третий — телевик. Кстати, смартфон недавно получил обновление, в котором добавили новые режимы съёмки.