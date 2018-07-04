Специалисты разобрали OPPO Find X. Фото

Авторы китайского издания ZOL разобрали на части флагманский смартфон OPPO Find X, главной особенностью которого является выдвижной модуль с камерами и системой распознавания лица. Как оказалось, конструкция модуля сильно похожа на ту, что используется в Vivo NEX.

Напомним, что выдвижной модуль включает фронтальную камеру на 25 Мп и основную камеру с датчиками на 16 и 20 Мп. Также смартфон оснастили 6,4-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 92,25% площади фронтальной поверхности, топовой платформой Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3730 мАч с быстрой зарядкой VOOC, а также операционной системой Android 8.1 с оболочкой Color OS. Сканера отпечатков пальцев здесь нет, но есть система распознавания лица.