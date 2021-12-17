Специальная цена на SONOS Roam под новый год

Sonos возобновляет свое специальное предложение в этот праздничный сезон на модель Sonos Roam – скидка 4 000 рублей. Предложение действует с 20.12.21 по 02.01.22 у всех официальных ритейлеров, колонку можно будет приобрести по цене 13 990 рублей (предыдущая цена 17 990).

Насладитесь любимыми рождественскими фильмами и саундтреками с ультрапортативной водонепроницаемой смарт-колонкой, которая обеспечит превосходное звучание как дома, так и за его пределами. Sonos Roam идеально подойдет, чтобы взять его с собой в гости, поход или поездку в загородный дом.

  • Колонка подключается к системе Sonos по сети Wi-Fi в помещении и автоматически переключается на Bluetooth при отсутствии домашней сети.
  • Мощный адаптируемый звук Roam превосходит все ожидания от модели подобного размера.
  • Вес устройства составляет менее 500 граммов, что идеально подходит как для домашнего, так и для уличного использования.
  • Простая настройка, управление и новые интеллектуальные функции динамика позволяют легко наслаждаться любимым аудиоконтентом, вне зависимости от местонахождения пользователя.

    • Список официальных ритейлеров можно найти по ссылке.
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