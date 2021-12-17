Специальная цена на SONOS Roam под новый год

Sonos возобновляет свое специальное предложение в этот праздничный сезон на модель Sonos Roam – скидка 4 000 рублей. Предложение действует с 20.12.21 по 02.01.22 у всех официальных ритейлеров, колонку можно будет приобрести по цене 13 990 рублей (предыдущая цена 17 990).

Насладитесь любимыми рождественскими фильмами и саундтреками с ультрапортативной водонепроницаемой смарт-колонкой, которая обеспечит превосходное звучание как дома, так и за его пределами. Sonos Roam идеально подойдет, чтобы взять его с собой в гости, поход или поездку в загородный дом.

Колонка подключается к системе Sonos по сети Wi-Fi в помещении и автоматически переключается на Bluetooth при отсутствии домашней сети.

Мощный адаптируемый звук Roam превосходит все ожидания от модели подобного размера.

Вес устройства составляет менее 500 граммов, что идеально подходит как для домашнего, так и для уличного использования.

Простая настройка, управление и новые интеллектуальные функции динамика позволяют легко наслаждаться любимым аудиоконтентом, вне зависимости от местонахождения пользователя.