Специальная серия наушников Beats Flex Earbuds Special Edition

Apple Beats выпустила новую специальную версию наушников. Новая специальная серия наушников Beats Flex - это кульминация партнерства японского музыканта и дизайнера Хироши Фудзивара и продавца модной одежды SSENSE. Наушники Beats Flex ограниченного выпуска имеют минималистский черный дизайн и аппаратно не отличаются от оригинальных наушников Beats Flex.

Новая специальная серия наушников Beats Flex украшена фрагментным логотипом Fujiwara, который представляет собой двойной значок с подсветкой на наушниках. Это первое подобное партнерство Beats и компании Fujiwara. Beats заявляет, что сотрудничество с Fujiwara началось с того, что музыкант и дизайнер назвал Beats Flex своим любимым продуктом в портфолио Beats.

Оригинальные наушники Beats Flex понравились Фудзиваре, который сказал, что ему нравится легкий шейный ободок для прослушивания музыки. Фудзивара также говорит, что новый дизайн наушников Beats Flex специальным выпуском «черный на черном» чрезвычайно сложен и утончен. Он также сказал, что новое специальное издание Beats Flex сразу же получит признание на рынке.