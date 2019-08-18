Спецификации Realme 5 Pro

Realme 5 Pro, один из будущих телефонов Realme, предположительно появился на тестовом сайте Geekbench вместе со своими основными характеристиками.

Список Geekbench показывает, что телефон Realme с номером модели RMX1971 работает под управлением Android 9 Pie и работает на Snapdragon 710 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Упоминание о Snapdragon 710 SoC делает указанный телефон идентичным Realme 3 Pro , выпущенному ранее в этом году.

Изначально телефон считался Realme 4 Pro, но поскольку Китай в основном считает номер четыре неудачным, Oppo-spinoff Realme официально запускает свой новый телефон как Realme 5 Pro.

Список Geekbench также показывает, что телефон Realme получил одноядерный балл 1143 и многоядерный балл 4618.

В телефоне установлена ​​Snapdragon 710 SoC, но до сих пор ходят слухи, что Realme 5 Pro имеет Snapdragon 712 SoC. Компания в своих последних тизерах также намекала на новый чипсет.

Ранее на этой неделе Realme представила несколько тизеров, чтобы раскрыть технические характеристики и ключевые детали Realme 5 и Realme 5 Pro перед их официальным запуском. Оба новых телефона имеют превосходную алмазную отделку и оснащены четырехкамерной камерой заднего вида, в частности Realme 5 Pro, в которой выставлен 48-мегапиксельный первичный датчик Sony IMX586. Тизеры также подчеркнули наличие поддержки VOOC 3.0 на Realme 5 Pro.