Спецификации грядущего ноутбука ASUS ROG Strix Scar 15 с процессором Ryzen 9 6900HX и RTX 3080 Ti

ASUS готовится к выпуску нового игрового ноутбука премиум класса. Новая утечка показала, что компания выпустит ноутбук следующего поколения ROG Strix Scar 15 с процессором AMD Ryzen серии 6000 и видеокартой серии NVIDIA RTX 3000.

Как сообщается, ноутбук должен быть представлен во время мероприятия CES 2022, которое состоится в январе, поэтому удивительно, что утечка с ключевыми характеристиками произошла за два месяца до его официального объявления. Примечательно, что ноутбук даже был подтвержден через регистрацию FCCID. Новый ЦП оснащен 8 ядрами Zen 3+ и 16 потоками, которые основаны на 6-нм техпроцессе. Тактовые частоты пока не разглашаются, но, скорее всего, они будут выше, чем у процессора Ryzen 9 5900HX текущего поколения. С другой стороны, RTX 3080 Ti основан на последнем SKU графического процессора NVIDIA Ampere GA103 и, вероятно, будет иметь TDP от 150 до 200 Вт. Среди других особенностей ноутбука - 15,6-дюймовый QHD-дисплей с частотой обновления 165 Гц. Он будет работать под управлением Windows 11 Pro из коробки и будет поставляться с оперативной памятью DDR5 4800 МГц объемом до 32 ГБ, а также с хранилищем SSD PCIe Gen 4 NVMe M.2 емкостью 1 ТБ. Другими словами, это также один из первых ноутбуков с процессором AMD, который имеет поддержку памяти DDR5 memopry и PCIe Gen 4, которая заменит аналоги Alder Lake от Intel. Цена и доступность ноутбука в настоящее время неизвестны.