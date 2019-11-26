Спецификации и цены смартфона ZTE Axon 10 Pro

Некоторые компании выпускают флагманы с невероятно высокими ценами, Axon 10 Pro от ZTE делает полную противоположность. Смартфон с 6,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340 x 1080, он поддерживает HDR10. Процессор Snapdragon 855. Основная каммера 48 МП, 8 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокий 20 МП датчик, а на передней стороне находится 20 МП камера.

Есть сканер отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 4000 мАч, с быстрой зарядкой до 18 ВТ. Он также поддерживает беспроводную зарядку Qi. Стоимость устройства с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти составляет 499 долларов.