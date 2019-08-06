Спецификации камеры Huawei Mate 30 Pro

Второй 40-мегапиксельный сенсор с линейным размером 1/1,7 дюйма получит широкоугольное стекло с углом обзора 120 градусов, а вспомогательный 8-мегапиксельный сенсор с перископным объективом обеспечит съёмку с пятикратным зумом. Одна из ранних утечек также свидетельствовала о наличии у модели ToF-сенсора. Предположительно флагманский аппарат будет построен на базе 7-нм процессора Kirin 985 и будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ.По данным инсайдера под псевдонимом Teme, опубликовавшего сведения в своём Twitter-блоге, Mate 30 Pro будет иметь основной 40-мегапиксельный сенсор размером 1/1,5 дюйма с изменяемой диафрагмой (f/1.6 — f/1.4). Модуль оснастят собственной разработкой Huawei — цветовым фильтром RYYB, использованным ранее в модели P30 Pro.О стоимости новинки пока неизвестно.