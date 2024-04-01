Спецверсии Xiaomi Civi 4 Pro появились в продаже

Несколько дней назад мы писали об удачном старте продаж смартфона Xiaomi Civi 4 Pro, а теперь китайский производитель выпустил специальные версии новинки. Они отличаются сочетанием черного с белым, голубым и розовым цветами. Цена спецверсий составляет 500 долларов за единственную конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что аппарат характеризуется 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой на 4184 мм2, 6,55-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 32 Мп и объективами с углом обзора 78° и 100°, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Light Hunter 800 и оптика Leica Summilux), 50 Мп («портретник» с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также аккумулятором ёмкостью 4700 мАч.