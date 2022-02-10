Speedlink выпускает акустическую систему Gravity 2.1

Speedlink объявила о запуске акустической системы Gravity. Speedlink Gravity 2.1 идеально подходит для мультимедийных игр, музыки и фильмов.

В продажу поступят две модели, с подсветкой и без. Оба устройства универсальны и могут быть подключены к мультимедийному устройству, смартфону или планшету через кабель AUX или Bluetooth. Выходная мощность составляет 60 Вт, а пиковая мощность достигает 120 Вт. Благодаря деревянному корпусу акустика впечатляет глубокими басами и интенсивным и сбалансированным звуком. Версия с RGB имеет 6 настраиваемых режима с 16,7 миллионами цветов. Есть отдельный пульт для дистанционного управления громкостью.

Акустика Speedlink Gravity 2.1 с RGB доступна за 119,99 евро, а обычная версия продается за 99,99 евро.
Комментарии и отзывы Speedlink Gravity 2.1
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