Spire Liquid Cooler для фанатов СЖО

В последнее время пользователи стали все больше внимания уделять системам жидкостного охлаждения, так как это красивее выглядит, чем обычная башня, которая перекрывает половину материнской платы и закрывает всю оперативную память. Но, многие думают, что купить хорошую систему можно только за очень большие деньги. На самом деле ничего подобного. Вы вполне можете купить СЖО Spire Liquid Cooler, которая отлично вписывается в любой корпус и даже может похвастаться красивой подсветкой. Помимо этого, в этой же линейке есть модель Solo, которая отличается более компактным радиатором на одну секцию, который можно проще разместить у себя в корпусе. За свои деньги это лучшее решение, которое только можно найти на рынке. Стоит присмотреться.