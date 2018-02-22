Официально представлен блок питания Spire SP-ATX-2000W-BTC/ETH для майнеров. Этот блок позволит вам подключить сразу несколько видеокарт и получать прибыль с добычи криптовалюты. Ранее уже обсуждался тот момент, что создать ферму на вилдеокартах высокого класса достаточно проблематично, так как требуется блок питания высокой мощности, либо нужно разбивать карты на блоки и подключать к блоку питания отдельно, но тогда стоимость питания получается слишком уж высокой. Теперь вышла модель Spire SP-ATX-2000W-BTC/ETH, она выглядит очень даже привлекательно и выдает 2000 Вт. Этого достаточно для создания фермы вашей мечты, но стоимость составляет 200 баксов только при заказе от двухсот штук, если вы решите купить всего одну штуку, то ценник вырастет. Пора открывать свой интернет-магазин, правда?