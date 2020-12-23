Список FCC подтверждает, что смартфон Galaxy S21 Ultra будет иметь поддержку S-Pen

Список FCC подтвердил, что грядущий Galaxy S21 Ultra будет иметь поддержку S-Pen.

Устройство Samsung с номером модели SM-G998B появился на веб-сайте сертификации FCC в Америке. Теперь это относится к одной из грядущих серий Galaxy S21, согласно более ранним слухам.

В нескольких случаях, таких как сертификация NFC и китайский 3C, показан аналогичный вариант с номером модели SM-G998U. Это скорее всего Galaxy S21 Ultra 5G.

В отчете тестировании говорится, что пользователи могут использовать S-PEN в двух разных режимах - наведение и щелчок. Samsung Galaxy S21 Ultra станет флагманом ультра-премиум класса 2021 года. Он будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED 120 Гц LTPO, чипсетом Exynos 2100 или Snapdragon 888, также оперативной памятью до 12 ГБ в 512 ГБ ПЗУ.
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