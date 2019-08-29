Спортивные часы с солнечной батареей

Компания Garmin представила новую линейку спортивных часов Fenix ​​6.

Garmin Fenix ​​6X Pro Solar первые часы с солнечной батареей. Поверх 1,4-дюймового дисплея находится Power Glass прозрачная солнечная зарядная линза. Аккумулятор держит зарядку примерно 21 день, а с использованием солнечной зарядки около трех часов в день.

Часы Garmin Fenix ​​6X Pro Solar оснащен стандартными для часов Garmin функциями: датчиками сердечного ритма, встроенным GPS, оксиметром, улучшенным отслеживанием сна, датчиком температуры тела и возможностью получать уведомлениями на смартфон.

Цена

Fenix ​​6X Pro Solar обойдётся в $1149,99.