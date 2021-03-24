Спортивные умные часы Amazfit T-Rex Pro для экстремальных видов спорта

Amazfit представила спортивные умные часы Amazfit T-Rex Pro. Это улучшенная версия версия модели Amazfit T-Rex, впервые представленных на выставке CES 2020.

Часы получили стильный дизайн, модель предлагает три цветовых исполнения: метеоритный черный, пустынный серый и стальной синий. Часы выводят на экран уведомления о сообщениях, письмах электронной почты и входящих звонках, с их помощью можно устанавливать будильники, а также управлять воспроизведением музыкальных треков для дополнительной мотивации во время тренировок или, наоборот, полного расслабления.

Умные часы станут идеальным партнером для активного образа жизни. Новая модель имеет ударопрочный, влагонепроницаемый корпус (10 АТМ). Amazfit T-Rex Pro прошли 15 испытаний на соответствие военным стандартам. С помощью Amazfit T-Rex Pro можно узнать прогноз погоды, время восхода и захода солнца и текущую фазу Луны. Четкий и красочный 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей отображает всю необходимую информацию.

Amazfit T-Rex Pro оснащены функцией мониторинга сна Amazfit SomnusCare, системой измерения насыщения крови кислородом и барометрическим высотометром. Также есть индикатор физической активности PAI, который информирует о частоте сердечных сокращений, ежедневной двигательной активности и других параметрах.

В часах используется литий-ионный полимерный аккумулятор емкостью 390 мАч. В обычном режиме автономность достигает 18 дней, с включенным GPS до 40 часов. Модель поддерживает более 100 спортивных режимов.

В России часы Amazfit T-Rex Pro можно будет купить уже в апреле по ориентировочной цене 13 990 рублей.
Комментарии и отзывы Amazfit T-Rex Pro
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