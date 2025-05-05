Spotify уже обошла комиссию Apple на iPhone

После резонансного судебного решения, в рамках которого компанию Apple сильно ограничили в плане взимания налога за оплату товаров и услуг на сторонних площадках, стриминговый сервис Spotify теперь может размещать в своём iOS-приложении ссылки на подписку с возможностью оплаты напрямую — в обход платёжной системы Apple. Компания сообщила об этом сегодня, сразу после того как отправила обновление приложения, которое Apple была обязана одобрить в соответствии с решением суда. С выходом обновления пользователи могут просматривать все тарифы и акции Spotify прямо в приложении, а затем переходить по ссылке на внешнюю страницу оплаты. Таким образом, оплата происходит вне экосистемы Apple, которая ранее взимала 30% комиссию за каждую транзакцию.

Согласно постановлению суда, Apple теперь не имеет права взимать даже 27% за внешние платежи и запрещено пугать пользователей предупреждающими экранами при переходе по внешним ссылкам. Такую свободу Spotify получила благодаря Epic Games, которая одержала убедительную победу над Apple 30 апреля в суде США. Суд обязал Apple прекратить взимать комиссию за внешние платёжные ссылки и запретил вводить пользователей в заблуждение при их использовании. Кроме того, суд установил, что Apple нарушила раннее постановление, требующее разрешить разработчикам направлять пользователей к альтернативным методам оплаты. Для крупных компаний вроде Google это настоящий подарок — они могут не терять 30% прибыли.
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