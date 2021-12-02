Спрос на iPhone редко упал и перспективы туманны

По данным Bloomberg, технологический гигант Apple сообщил своим поставщикам компонентов, что спрос на iPhone 13 снизился незадолго до праздничного сезона. Да и в целом спрос на новые смартфоны компании сильно упали, так как помимо дисплея с поддержкой 120 Гц в Pro-версии производитель больше не может похвастаться чем-то инновационным, а пользователи не горят желанием покупать свежий гаджет, если в нем нет ничего нового. Более того, еще в октябре информационное издание Bloomberg сообщило, что Apple снизила план производства линейки до 80 миллионов единиц, что на 10 миллионов меньше первоначальной цели, из-за отсутствия деталей. Однако компания рассчитывала компенсировать убыток в следующем году, когда поставки комплектующих должны улучшиться. Теперь, как сообщается, Apple сообщила своим поставщикам, что заказы, которые она ожидала получить в следующем году, могут вообще не быть реализованы.

Глобальная нехватка микросхем оказала значительное влияние на компании во всех отраслях, вынудив технологические компании и автопроизводителей значительно сократить свои производственные цели. Сообщается, что помимо снижения планов по производству iPhone 13, Apple решила сократить производство iPad, чтобы иметь возможность выделять больше чипов для своих новых телефонов. Но некоторые потенциальные покупатели, возможно, уже решили полностью отказаться от этого поколения после того, как столкнулись с длительным временем ожидания и отсутствием запасов в розничных магазинах. Тем более, что сообщения предполагают, что iPhone 14 станет серьезным обновлением и будет представлять собой полный редизайн мобильных устройств компании.
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