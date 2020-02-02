Сравнение фото с камер Poco X2 и Realme X2

2020-02-02, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Poco X2; [110]
В Twitter на официальной страничке Poco India были выложены сравнительные фотографии с ожидаемых смартфонов Poco X2 и Realme X2. Фото демонстрируют возможности смартфонов фотографировать в ночное время суток без вспышки. Как можно заметить, на Poco X2 картинка выглядит четче.

Гаджет Poco X2 характеризуется 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями на 64 (Sony IMX686), 8, 2 и 5 Мп, врезанной в экран селфи-камерой на 20 и 2 Мп, чипсетом Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой 30-Вт зарядки и разъемом USB-C. Представят новинку 4 февраля.

Комментарии и отзывы Poco X2
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