Сравнение фото с камер Poco X2 и Realme X2

В Twitter на официальной страничке Poco India были выложены сравнительные фотографии с ожидаемых смартфонов Poco X2 и Realme X2. Фото демонстрируют возможности смартфонов фотографировать в ночное время суток без вспышки. Как можно заметить, на Poco X2 картинка выглядит четче.

Гаджет Poco X2 характеризуется 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой 120 Гц, основной квадрокамерой с модулями на 64 (Sony IMX686), 8, 2 и 5 Мп, врезанной в экран селфи-камерой на 20 и 2 Мп, чипсетом Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, батареей на 4500 мАч, поддержкой быстрой 30-Вт зарядки и разъемом USB-C. Представят новинку 4 февраля.