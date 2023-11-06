Сравнение фотовозможностей OnePlus 12 и Xiaomi 14 Pro

Один из боссов OnePlus Ли Цзе опубликовал сравнительные фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного флагмана OnePlus 12 и уже ставшего бестселлером Xiaomi 14 Pro. Снимки на OnePlus 12 могут похвастаться лучшим динамическим диапазоном и детализацией, но для однозначных выводов стоит дождаться релиза и беспристрастных обзоров.

OnePlus уже подтвердила наличие в своем флагмане топового 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой до 3,30 ГГц, предустановленной операционной системы Android 14, основной камеры от Hasselblad и 6,82-дюймового OLED-экрана от BOE с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.