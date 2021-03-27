Сравнение камер OnePlus 9 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra

Профильное издание PhoneArena опубликовало видеосравнение камер топовых смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra и OnePlus 9 Pro. Однозначного вывода авторы видеоролика не делают. Смартфон Samsung ожидаемо превзошел конкурента в съемке на телефото-модуль. Также кореец оказался лучше при записи видео на фронтальную камеру и ночной съемке на главный модуль. Флагман OnePlus взял свое при записи видео на основную камеру и ночной съемке на сверхширокоугольный модуль. Снимки, сделанные на главный модуль при хорошем освещении, одинаково хорошо даются обеим камерам.

Напомним, что в OnePlus 9 Pro используется тыльная квадрокамера от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телеофотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, а также 16-Мп фронтальная камера для селфи на основе датчика Sony IMX471.